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Hırsızlığın böylesi görülmedi! Sarrafları sahte altınla dolandırdı

Hırsızlığın böylesi görülmedi! Sarrafları sahte altınla dolandırdı

Kayseri'de bir kadın hırsız sarrafları sahte altın satarak dolandırdı. Altınların sahte olduğunu sonradan fark eden sarraflar soluğu karakolda aldı.

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Edinilen bilgiye göre, E.Y.; Cumhuriyet Mahallesi Sarraflar Çarşısı'nda bulunan bir kuyumcuya sahte altın zincir bozdurdu. Altınların sahte olduğunun anlaşılması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatarak şüpheli E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ekiplerce yapılan araştırmalarda E.Y.'nin şehirdeki 6 ayrı kuyumcuya sahte zincir verdiği ve toplam 86 bin 520 TL para aldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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