Hesaplarınızı bugün mutlaka kontrol edin. Destek ödemeleri yatırılmaya başlandı

Türkiye'de yaşayan dar gelirli vatandaşlar Aile Bakanlığı'nın sağladığı ekonomik destek ödemelerinden faydalanıyor. SED ödemeleri hakkında açıklama yapan Bakan Göktaş, bu ay hanelere toplam ne kadar yatırıldığının bilgisini verdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden SED ödemeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu ve ödemelerin hesaplara yatırıldığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konu ile ilgili açıklama yaptı ve bu ay toplam 575 Milyon TL ödeme yapıldığını ifade etti. Bakan Göktaş açıklamalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Ayrıca Bakan Göktaş açıklamalarında çocukların ailelerinin yanında yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini aktardı. Bakan Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3.571 TL destek verildiğini kaydetti.