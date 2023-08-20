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Kaza yapan araç sürücüsünü silahla tehdit edip para istediler!

Kaza yapan araç sürücüsünü silahla tehdit edip para istediler!

Ankara Keçiören'de hafif ticari araca çarpan otomobil sürücüsü ticari araçtan inen magandalar tarafından silahla tehdit edildi.

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Emniyetten yapılan açıklamaya göre, ilçede aracıyla seyir halinde bulunan M.E. önünde aniden duran hafif ticari araca çarptı. M.E'nin çarptığı araçtakilerden O.C.A. kaza sebebiyle önce 5 bin sonra 2 bin 500 lira istedi. M.E'nin olumsuz yanıt vermesi ve polis çağırmak istemesi üzerine O.C.A, M.E'nin aracına zarar verdi.

Araçtakilerden B.İ. yanındaki silahla M. E'yi tehdit etti. Aracın farını ve sağ arka camını kıran şüpheliler, para alamayacaklarını anlayınca olay yerinden kaçtı.

M.E, çevredekilerin cep telefonuyla çektiği görüntülerle Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Görüntüleri inceleyen ve şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, hakkında 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan O.C.A. ile B.İ. ve A.İ.İ'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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