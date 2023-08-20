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Malatya'da korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, karşı şeritte ters döndü: 4 yaralı

Malatya'da korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, karşı şeritte ters döndü: 4 yaralı

Malatya'da seyir halindeyken kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çarparak geçtiği karşı şeritte ters döndü. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, 01.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Merdivenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen A.A. (52) yönetimindeki 35 BDJ 015 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak geçtiği karşı şeritte ters döndü.

Kazada araç sürücüsüyle birlikte A.A. (53), S.A. (15), Y.A. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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