Yatırımcısının yüzü güldü! İşte haftanın kazandıran yatırım aracı

Bu hafta yatırım araçlarından dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,61 kayıpla tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,61 kayıpla 7.513,29 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.424,04 puanı, en yüksek 7.868,74 puanı gördü.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,13 kayıpla 7.004,30 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,10 azalışla 7.784,27 puana ve Mali Endeks yüzde 1,53 düşüşle 7.305,19 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 1,05 değer kazancıyla 11.878,29 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 346 milyar 932 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 342 milyar 346 milyon lirayla Koç Holding ve 313 milyar 257 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

Altın düşerken, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 azalışla 1.649 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,99 azalışla 10 bin 940 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,18 değer kazanarak 27,0990 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,65 azalışla 29,4600 lira oldu.

Geçen hafta 34,4910 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,29 artarak 34,5910 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,25 azalışla 30,8130 liradan alıcı buldu.