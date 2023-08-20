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Bursa'da polis ekiplerinden sahte alkol operasyonu! Durudurlan araçta çok sayıda sahte alkol ele geçirildi

Bursa'da polis ekiplerinden sahte alkol operasyonu! Durudurlan araçta çok sayıda sahte alkol ele geçirildi

Bursa'da polis ekiplerinin ihbar üzerine seyir halindeki bir araca yaptığı aramada 24 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Göz altına alınan sürücü şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Bursa’da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı SÖS ekipleri S.D.’nin kaçak içki satışı yaptığı yönünde ihbar aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından S.D.'nin adresi tespit edilirken emniyet ekiplerinin takibi altında olan şüpheli otomobili ile seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramalarda 9 adet 1 litrelik ve 15 adet 700 mililitrelik sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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