BIST 7.499
DOLAR 27,17
EURO 29,59
ALTIN 1.650,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da tel örgü dükkanı kaçak sigara imalathanesi çıktı!

Konya'da tel örgü dükkanı kaçak sigara imalathanesi çıktı!

Konya'da polis ekiplerinin tel örgü yapan bir iş yerine yaptığı operasyonda iş yerinin kaçak sigara imalathanesine çevrildiği belirlendi. Baskında binlerce paket kaçak sigara, sargı makinesi ve jelatinleme makinesi ele geçirildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü devletin vergi kayıplarını, haksız kazancı ve haksız rekabeti önlemek için kaçakçılığa yönelik operasyonlara devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, çalışmalar çerçevesinde merkez Selçuklu ilçesi sanayi sitesinde tel örgü satışı yapan iş yerinde kaçak sigara üretimi yapıldığını tespit etti.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından adrese baskın düzenleyen polis, iş yerinin adeta kaçak sigara imalathanesine dönüştürüldüğünü görünce şaşkınlık yaşadı.

Polisin yaptığı detaylı aramanın ardından iş yerinde 5 bin 150 paket doldurulmuş sigara, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet paket jelatinleme makinesi, 210 bin adet boş makaron ve 100 kilogram tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen makine ve ürünlere el koyan ekipler, konu ile ilgili 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten işlem başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan anket yaptıracak, isimler bir bir belirlenecek! AK Parti'den büyükşehirlere özel lansman
Cumhurbaşkanı Erdoğan anket yaptıracak, isimler bir bir belirlenecek! AK Parti'den büyükşehirlere özel lansman
Kanada'da yangınlar söndürülemiyor: 35 bin kişiye daha tahliye
Kanada'da yangınlar söndürülemiyor: 35 bin kişiye daha tahliye
Bodrum'da lastik botla kaçmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı!
Bodrum'da lastik botla kaçmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı!
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
Gaziantep'te süratle geri giden aracın çarptığı kadın feci şekilde can verdi!
Gaziantep'te süratle geri giden aracın çarptığı kadın feci şekilde can verdi!
Sarıyer'de dev uyuşturucu operasyonu! 2 milyon değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Sarıyer'de dev uyuşturucu operasyonu! 2 milyon değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Kamu toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona eriyor
Kamu toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona eriyor
253 bine yakın zararlı internet adresine 108 milyon erişim engellendi!
253 bine yakın zararlı internet adresine 108 milyon erişim engellendi!
Aydın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Aydın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Sosyal medyada çocuk fotoğrafı paylaşan aileler dikkat! Bakanlık uuyardı
Sosyal medyada çocuk fotoğrafı paylaşan aileler dikkat! Bakanlık uuyardı
Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 lira olarak belirlendi!
Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 lira olarak belirlendi!
Kocaeli'de acı kaza! Şarampolde takla atan araç baba ve oğula mezar oldu
Kocaeli'de acı kaza! Şarampolde takla atan araç baba ve oğula mezar oldu