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Gaziantep'te süratle geri giden aracın çarptığı kadın feci şekilde can verdi!

Gaziantep'te süratle geri giden aracın çarptığı kadın feci şekilde can verdi!

Gaziantep Şahinbey'de geri giderken surat yapan otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün 20.00 sıralarında Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi Ümmet Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yaya olarak sokakta yürüyen 56 yaşındaki 6 çocuk annesi Fatma Demir'e süratle geri geri gelen bir otomobil çarptı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Fatma Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın şokuyla otomobilden kaçan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Fatma Demir’in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir’in naaşı Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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