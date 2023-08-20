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Uyarmadan kameraya çekti! Sıcaktan bunalan çocukların elektrikli süs havuzunda oyunu tedirgin etti

Uyarmadan kameraya çekti! Sıcaktan bunalan çocukların elektrikli süs havuzunda oyunu tedirgin etti

Eskişehir'de sıcak havalardan bunalan küçük çocukların elektrikli süs havuzunda yüzdüğü anlar kameralara kaydedildi. Çocukların yanındaki kadının uyarmak yerine kameraya çekmesi görenleri hayrete düşürdü.

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Şarhöyük Mahallesi’nde bulunan Anıt Park’ta meydana gelen olay, görenleri hayrete düşürdü. Eskişehir'de hava sıcaklığının 40 derece civarlarında seyrettiği şu günlerde serinlemek için park içinde bulunan süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu, büyük tedirginlik oluşturdu.

Devirdaim motorlarından dolayı elektrik akımının bulunduğu havuza giren çocukların cep telefonu ile fotoğraf ve videolarını çeken bir kadın ise adeta ‘Pes’ dedirtti. Görenlerin tepki gösterdiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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