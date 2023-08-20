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Beykoz Duatlonu’nda yaklaşık 200 sporcu ter döktü!

Beykoz Duatlonu’nda yaklaşık 200 sporcu ter döktü!

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi'nin işbirliği ile 18-19 Ağustos tarihlerinde yapılan 2023 Beykoz Duatlonu için kıyasıya mücadele yaşandı.

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Beykoz Belediyesi Spor Ormanı'nda dün yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyonada sporcular, bisiklet ve koşu etaplarında ter döktü. Dereceye girenlere ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Beykoz Belediyesi Başkanı Murat Aydın takdim etti.

Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam, “Beykoz spor ormanında Triatlon Federasyonumuzla beraber çok güzel bir yarışa imza atmış olacağız. Gece saat 24.00’a kadar devam eden bir gece yarışıyla sona erecek. Beykoz spor ormanlarını bu tarz spor etkinlikleri için hizmete açtık. İnşallah herkesi bekliyoruz. Bisiklet sporu ve koşu sporuna da hizmet için böyle güzel bir ortamı hazırlamış olduk. Katılan tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yarışmaya katılan Rüzgar Berat Aydemir, “Yarışmaya Ankara’dan katılıyorum. Beykoz spor ormanı çok güzel. Parkuru çok güzel hazırlamışlar. Kendimi çok iyi hissediyorum. Heyecan yok, kendimizi denemeye ve zorlamaya geldik” diye konuştuk.
 
 
 
 

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