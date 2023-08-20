Akli dengesi yerinde olmayan genç babasını canice öldürdü

Adıyaman'da akli dengesi olmayan 35 yaşındaki İsmail Enci, tartıştığı 65 yaşındaki babası Tahsin Enci'nin boğazını keserek öldürdü.

Abone ol

Göle ilçesinin Salimbey Mahallesinde yaşayan baba- oğul arasında saat 17.30 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen İsmail Enci, eline geçirdiği bıçağı babasının boğazına sapladı. Babasını öldüren Enci, evden çıkarak gitti. Jandarmaya giden ve teslim olan İsmail Enci, Göle ilçe emniyet amirliğine teslim edildi. Eve giden polis baba Enci’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Tahsin Enci’nin cenazesi polis ve savcılığın olay yeri incelemesi ardından hastane morguna kaldırıldı. İsmail Enci’nin polisteki işlemleri devam ediyor.