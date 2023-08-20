BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL

Akli dengesi yerinde olmayan genç babasını canice öldürdü

Akli dengesi yerinde olmayan genç babasını canice öldürdü

Adıyaman'da akli dengesi olmayan 35 yaşındaki İsmail Enci, tartıştığı 65 yaşındaki babası Tahsin Enci'nin boğazını keserek öldürdü.

Abone ol

Göle ilçesinin Salimbey Mahallesinde yaşayan baba- oğul arasında saat 17.30 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen İsmail Enci, eline geçirdiği bıçağı babasının boğazına sapladı. Babasını öldüren Enci, evden çıkarak gitti. Jandarmaya giden ve teslim olan İsmail Enci, Göle ilçe emniyet amirliğine teslim edildi. Eve giden polis baba Enci’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Tahsin Enci’nin cenazesi polis ve savcılığın olay yeri incelemesi ardından hastane morguna kaldırıldı. İsmail Enci’nin polisteki işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da tablo çok vahim! Çok riskli 1,5 milyon bağımsız birim var
İstanbul'da tablo çok vahim! Çok riskli 1,5 milyon bağımsız birim var
Ferhat Göçer Palandöken Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
Ferhat Göçer Palandöken Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
Rekabet Kurulu Ak Gıda hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Ak Gıda hakkında soruşturma açtı
Trabzonspor'da Mahmoud Trezeguet'den kötü haber
Trabzonspor'da Mahmoud Trezeguet'den kötü haber
AYM yolu açtı! Kadınlara soyadı özgürlüğü 204'te başlıyor
AYM yolu açtı! Kadınlara soyadı özgürlüğü 204'te başlıyor
Kapalı ortamda hava sirkülasyonunun az olması hastalık sebebi!
Kapalı ortamda hava sirkülasyonunun az olması hastalık sebebi!
Bakanlık aileleri "sanal dünya" konusunda uyardı!
Bakanlık aileleri "sanal dünya" konusunda uyardı!
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan açıklama var
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan açıklama var
Adana Demirspor, yarın MKE Ankaragücü ile İstanbul'da karşılaşacak
Adana Demirspor, yarın MKE Ankaragücü ile İstanbul'da karşılaşacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
Çorum'da tabancayla kazara kendini vurdu, ağır yaralandı!
Çorum'da tabancayla kazara kendini vurdu, ağır yaralandı!
Seçilemeyen 310 vekil peşin aldıkları 149 bin lirayı iade etmedi
Seçilemeyen 310 vekil peşin aldıkları 149 bin lirayı iade etmedi