Seçilemeyen 310 vekil peşin aldıkları 149 bin lirayı iade etmedi

Seçimden önce 3 aylık maaşı peşin alan ancak tekrar vekil olamayan 314 kişiden sadece 4’ü “Hak etmedik” diyerek 2 aylık maaşlarını TBMM muhasebesine iade etti. Hak edilmemiş maaşlarını iade edenler DP lideri Gültekin Uysal, BBP lideri Mustafa Destici, eski İYİ Parti Milletvekili Kamil Erozan ve eski AK Parti Milletvekili Adil Çelik oldu.

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Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde, Meclis'in 27'nci döneminde görev yapan 314 milletvekili, ya aday gösterilmedi ya da seçilemedi. Vekillikleri sona eren 314 isme Nisan-Mayıs-Haziran ayları için toplam 70 milyon TL ödendi. Bunun 46 milyon 786 bin lirası hak edilmeyen 2 aylık maaşı kapsıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; mayıs ayının yarısı ve Haziran aylarında vekil olmadıkları halde fazladan ücret alan 314 vekilden sadece 4'ü “Biz bu parayı hak etmedik” diyerek parayı iade etti. Üç aylık maaş olarak 223 bin 500'er lira maaş alan 310 milletvekilinden ise ses çıkmadı. Vekillik yapmadan aldıkları 149 bin lirayı kabul ettiler.

Sadece 4 vekil 'hak etmedim alamam' dedi

İki aylık maaşı iade eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal “İki aya yakın fazladan ücret ödendi. Hak etmediğim bir parayı alamazdım, iade ettim” dedi. Uysal'ın yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski İYİ Parti Bursa Milletvekili Kamil Erozan, eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik de iki aylık maaşlarını TBMM muhasebesine iade etti.