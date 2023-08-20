BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL

Ambulansın önünü kesip içine bakmak isteyen kişiye ceza

Ambulansın önünü kesip içine bakmak isteyen kişiye ceza

İstanbul’da kaza sonrası ambulansın önünü keserek içine bakmak isteyen kişiye İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Abone ol

Önceki gün öğle saatlerinde Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde trafikte sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansın yanından manevra yaparak geçmeye çalışan otomobil sürücüsü, bariyerleri fark etmeyince kaza yaptı.

Sonrasında iddiaya göre ambulansın önünü kesen, kazadan ambulans sürücüsünü sorumlu tutarak tehdit ettiği ileri sürülen ve ambulansın içine bakmak isteyen kişiye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan araç başka bir araca çarptı! 6 yaralı
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan araç başka bir araca çarptı! 6 yaralı
Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor!
Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor!
Bursa'da otomobil ve cip çarpıştı! Refüje çarparak devrildi: 5 yaralı
Bursa'da otomobil ve cip çarpıştı! Refüje çarparak devrildi: 5 yaralı
Kulis: CHP'de "değişimciler" Kılıçdaroğlu ile ittifaktan umutsuz, Özgür Özel konusunda karamsar
Kulis: CHP'de "değişimciler" Kılıçdaroğlu ile ittifaktan umutsuz, Özgür Özel konusunda karamsar
Antalya'da boş arazide erkek cesedini görenler polise koştu!
Antalya'da boş arazide erkek cesedini görenler polise koştu!
Depremzede aileye büyük acı! 2 yaşındaki bebekleri 3. kattan düştü
Depremzede aileye büyük acı! 2 yaşındaki bebekleri 3. kattan düştü
Milyonları çok yakında ilgilendiriyor! Kapsamı ve adı 2024'te değiştirilecek
Milyonları çok yakında ilgilendiriyor! Kapsamı ve adı 2024'te değiştirilecek
Cinnet getiren kadın tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldürdü
Cinnet getiren kadın tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldürdü
Silahlı saldırıdan kaçmaya çalışırken aracıyla 100 metre uçup evin çatısına girdi!
Silahlı saldırıdan kaçmaya çalışırken aracıyla 100 metre uçup evin çatısına girdi!
Ticari taksi ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Ticari taksi ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Niğde'de korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Niğde'de korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Galatasaray - Trabzonspor maçını kaç taraftar takip etti
Galatasaray - Trabzonspor maçını kaç taraftar takip etti