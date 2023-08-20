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Cinnet getiren kadın tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cinnet getiren kadın tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldürdü

AMASYA’nın Taşova ilçesinde cinnet getiren kadın, tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldürdü.

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Ayşe Yalçın, bir süre önce Tokat’tan Amasya’nın Taşova ilçesindeki bir yakınının yanına geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Murat Yalçın'da akşam saatlerinde Tepe Mahallesi'ndeki evin önüne gelerek eşiyle görüşmek istedi. Çıkan tartışmada cinnet getiren Ayşe Yalçın, evdeki av tüfeğini alarak kocasına ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurulan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayşe Yalçın, polislere teslim oldu.  Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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