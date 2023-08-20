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CHP'nin İstanbul adayı kadın mı olacak? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama

CHP'nin İstanbul adayı kadın mı olacak? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama

KADES Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor. Kadın belediye başkanlarımız güzel işlere imza atıyor. Kadınları, hem başkanlık hem de yönetimlerde yer almaları için örgütleyin" ifadelerine yer verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kocacık ile bir araya geldi.

Görüşmede, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel ve Genel Sayman Armağan Akyüz yer aldı. Dernek Başkanı Karaoğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin daha çok kadın muhtar, kadın belediye başkanı, kadın il genel meclis üyesi ve kadın belediye meclis üyesi görmek istediklerini belirtti. KADER Siyaset Okulu'nda eğitim alan kadınların özgüveninin arttığını ve kampanya süreçlerini daha iyi yönettiğini vurguladı. 

"Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor"

Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki kadın yönetici sayısını artırdığını belirterek, "Ben kadınların her zaman yanındayım. Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor. Seçilebilir yerlerden aday gösterilmeleri gerekiyor ki seçildikleri zaman neleri başarabildiklerini göstersinler. Kadın belediye başkanlarımız güzel işlere imza atıyor. Kadınları hem başkanlık hem de yönetimlerde yer almaları için örgütleyin" ifadelerini kullandı.

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