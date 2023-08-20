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Genelkurmay Başkanlığı'ndan Metin Gürak açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Metin Gürak açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı resmi hesabından yaptığı paylaşımda Orgeneral Metin Gürak adına açılan hesapların sahte olduğunu belirtti.

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Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Metin Gürak adına açılmış sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı ve kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sayın Genelkurmay Başkanı adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın faaliyetlerini Genelkurmay Başkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz."

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