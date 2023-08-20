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AK Parti'nin SGK uzmanı vekilinden emekli maaşına zam açıklaması! Kök maaşa göre...

AK Parti'nin SGK uzmanı vekilinden emekli maaşına zam açıklaması! Kök maaşa göre...

Emeklilere yapılan Temmuz zammı memnuniyetsizlik yaratınca AK Parti Ekim ayında emekli maaşlarına yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Emekliler Ekim'de ne kadar zam alacaklarını merak ederken, AK Parti'nin sosyal güvenlik uzmanı olan milletvekili Resul Kurt, emeklilerin kök maaşında bir düzenlemeye gidilebileceğini ya da kademeli artış yapılabileceğini söyledi.

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AK Parti milletvekili ve sosyal güvenlik uzmanı Resul Kurt, emekli maaş zammı tartışmalarına ilişkin, "Benim beklentim kök ücretlerde bir düzenleme ve kademeli bir artış yapılması yönünde" dedi. Emekli maaşlarına yapılan zam ve toplu sözleşme sürecine itirazlar devam ediyor.

Maaşı 5-6 bin TL ama 7.500 TL alıyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve sosyal güvenlik uzmanı Resul Kurt, itirazlara ilişkin açıklama yaptı. 7 bin 500 TL alan emeklinin aslında kök maaşının 5-6 bin lira olduğunu hatırlatan Kurt, A Haber yayınında şöyle konuştu:

Hiç zam almadık diyemezler

- Bu kişiler yapılan zamdan hiç faydalanmadım diye itiraz ediyor. Ama maaşı 7 bin 500 liraya tamamlanıyor. Aradaki fark sübvanse ediliyor. Burada farklı bir yöntem bulunabilir. Bir miktar baz ücret eklenebilir.

En düşük maaş 10 bin TL olsa...

- En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması isteniyor. Bu sefer de 9 bin 500 lira maaş alan kişi 'Bana 500 lira zam geldi' diye serzenişte bulunacak.

- Bu nedenle bu süreçte herkesi memnun etmek mümkün olmayabiliyor. Benim beklentim kök ücretlerde bir düzenleme ve kademeli bir artış yapılması yönünde.

Ya en düşük aylık yükselir ya da...

- Dünyanın neresine giderseniz gidin sosyal güvenlik sisteminin bir dengesi var. Primlerini toplar, o primler üzerinden bir emekli aylığı bağlar. Ama biz vatandaşımızın geçim şartlarını kolaylaştırmak, serzenişlerini karşılamak için 2 yöntem uygulayabiliriz. Birincisi en düşük aylığa bir düzenleme getirilebilir, ikincisi ise bir kademeli artış yapılabilir."

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