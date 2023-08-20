Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmedik." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta gollerin ikisi de Mauro Icardi'den geldi.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Seyircimiz de baskılı oyuna katıldı"

"Trabzonspor gibi çok büyük bir takımla oynadık. Bu maçlar bizim için de önemli oluyor. Seyircimiz de baskılı oyuna katıldı. Onlarla çok iyi işler yaptık. Oyuncularıma da teşekkür ederim."

"Onlara sahada sahip çıkmamız lazım"

"Kulübeden oyuncuları alkışla destekledim. Başka biri olsa Barış'ın yerine oynamayabilirdi. Ağrıları vardı. Türk, yabancı herkes %100'ünü veriyor. Onlara sahada sahip çıkmamız lazım."

"Hakemin performasını beğenmedik"

"Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmedik."

"Hakim Ziyech'e 'Hoş geldin' demek istiyorum"

"Hakim Ziyech'e 'Hoş geldin' demek istiyorum. Maçtan sonra konuştuk. Uğurlu geldiğini söyledim. Güzel ve farklı bir tanıtım oldu. İyi oyuncularımız vardı, daha da iyi olduk. Rekabet artacak. Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Türkiye Kupası da hedeflerimizden. Tüm oyuncuları kullanacağım. Kritik maç oynadık, puan kaybına tahammülümüz yoktu. Avrupa'da başarı istiyoruz. Sokakların kutlamalarla dolduğu bir ortam yaşatmak istiyoruz. İnşallah olur."

"Zaha'nın geri bildirimi önemliydi"

"Wilfried Zaha'nın %100 sahaya sürmek istiyoruz. Çok önemli bir sakatlığı yok ama onu korumak istiyoruz. Mayıs ayından beri oynamadı. Oyuncu da oynamak istiyor ama erken bir adım atmak istemiyoruz. Sakatlık gibi durumu yok, onu hazırlamak istiyoruz. Belki bir iki hafta daha onu hazırlama sürecimiz olur. En hazır şekilde onu oynatmak istiyoruz. Zaha'nın geri bildirimi önemliydi. Daha hazır halde oyuna sokacağız. Sezon çok uzun. Ona çok ihtiyacımız olacak."