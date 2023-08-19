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Trabzonspor'da Trezeguet sakatlanarak oyundan çıktı

Trabzonspor'da Trezeguet sakatlanarak oyundan çıktı

Trabzonspor'da Trezeguet sakatlanarak oyundan çıktı. Trezeguet'nin yerine Teklic oyuna girdi.

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Trabzonspor'u konuk etti.

Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle devam ederken Trabzonspor'da beklenmedik bir sakatlık yaşandı. 

Sacha Boey'la ikili mücadeleye giren Trezeguet, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sahadan sedyeyle ayrılan Trezeguet'nin yerine 51. dakikada Tonio Teklic oyuna dahil oldu. 

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