Suudi Arabistan basını: Talisca Beşiktaş'a gidiyor

Suudi Arabistan basını, Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a gitme isteğini kabul ettiğini yazdı.

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Son günlerde yaptığı yeni transferlerle dikkatleri çeken Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Alex Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov'u renklerine bağlayan siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan Anderson Talisca için Suudi Arabistan'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.

Al Nassr ayrılmasına onay verdi

Suudi Arabistan basınından Byan Nassr'ın haberine göre; Al Nassr'ın Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Al Nassr'ın Talisca konusundaki kararının ardından Beşiktaş'a haber yolladığı ve transfer için masaya oturmaya hazır olduğu aktarıldı.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaşlı kurmaylar, Arabistan ekibi ile 29 yaşındaki futbolcunun transferini noktalamak için bir araya gelecek.

"İmkansız gibi"

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, Talisca transferi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi.

"Bugüne kadar hep olumsuzdu"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise bu transfer hakkında şu sözleri sarf etmişti:

Talisca için söyledim, istekler ve gerçekler arasındaki fark çok basitti. O günkü konuşmamda herhalde izah edemedim. Özlemi olduğunu, o zaman buraya gelmesini gerektiğini söylediğimde onun bir resmi teklif olmadığını herkes bilir. Sadece sohbet içerisinde konuştuk. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir transfer dememin sebebi. Biz de sıcak bakarız ama bugüne kadar hep olumsuzdu. Ama öyle bir şey olursa değerlendirilir ama şu anda öyle bir şey yok.



2016-2018 yıllarında siyah-beyazlı formayı kiralık olarak giyen Anderson Talisca, Şenol Güneş ile birlikte harikalar yaratmıştı.

29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.