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Merih Demiral resmen Al-Ahli'de!

Merih Demiral resmen Al-Ahli'de!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Al Ahli ile üç yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki stoper, bonuslarla birlikte toplam 36 milyon euro kazanacak. Suddi ekibi, Atalanta'ya ise 18 milyon bonservis bedeli ödeyecek.  

Suudi kulübünün sosyal medya hesabından Merih'in transferiyle ilgili olarak yapılan paylaşımda, "Kadromuzda yeni bir savaşçı. Ekibimize hoş geldin Merih Demiral" ifadeleri kullanıldı.

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