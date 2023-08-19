Samsun'da 15 yaşındaki kız çocuğu 9. kattan atlayarak intihar etti!

Samsun Canik'de 15 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı evin 9. katından atlayarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı.Abone ol
Olay, Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne-babası küçük yaştayken vefat eden 15 yaşındaki E.G.S., amcasının 9. kattaki evinin penceresinden aşağı atladı.
Ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.