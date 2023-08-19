Uygur kardeşler "Hey Gidi Günler" oyunu ile Muğla'da!

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, "Hey Gidi Günler" adlı interaktif müzikal oyunla Muğla'da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Abone ol

Süheyl ve Behzat Uygur’un müzikli gösterisi “Hey Gidi Günler”, seyircileri kahkaha ve nostalji dolu bir yolculuğa çıkarıyor. 23 Ağustos’ta Datça Açıkhava Tiyatrosu, 24 Ağustos’ta Telmessos Açıkhava Tiyatrosu ve 25 Ağustos’ta Anthaven’de seyircilerle buluşacak oyunun biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Süheyl ve Behzat Uygur, “Bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var” sözü ile başladıkları gösterilerinde yıllarca biriktirdikleri hatıraları albümlerden gün yüzüne çıkarıyor.

Doğdukları günden bugüne kadar başlarından geçen acı tatlı bütün hatıraları sevenleriyle paylaşan ikili, gösterilerine seyircileri de dahil ediyor. Farklı kuşaklardan insanların aşina oldukları şarkıların da konuklarla birlikte seslendirildiği gece, izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.