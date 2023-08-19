BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırma kararını uzatan ABD'yi kınadı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD’nin 2020 Eylül ayında GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibarıyla bir yıllığına uzatmış olmasını kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu
Foto Galeri Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rakip Twente! Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildirimi yaptı: Cengiz Ünder ve Fred...
Rakip Twente! Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildirimi yaptı: Cengiz Ünder ve Fred...
Telefonda tartıştıktan sonra buluşan iki akraba birbirlerine kurşun yağdırdı
Telefonda tartıştıktan sonra buluşan iki akraba birbirlerine kurşun yağdırdı
Antalya'da liman başkanı 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı
Antalya'da liman başkanı 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı
Adıyaman'da ticari araç ve pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da ticari araç ve pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten BM'ye 'yol' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten BM'ye 'yol' tepkisi
14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu içirip videolarla şantaj yapmışlardı! İstismarcılar yakalandı
14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu içirip videolarla şantaj yapmışlardı! İstismarcılar yakalandı
MKE Ankaragücü, Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!
MKE Ankaragücü, Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!
Odasında ölü bulunan ünlü doktor son yolculuğuna uğurlandı
Odasında ölü bulunan ünlü doktor son yolculuğuna uğurlandı
Adana ve Mersin'de hızlı tren çalışmaları nedeniyle tren seferlerinde değişiklik yapıldı
Adana ve Mersin'de hızlı tren çalışmaları nedeniyle tren seferlerinde değişiklik yapıldı
Beşiktaş-Pendikspor maçı nedeniyle Marmaray'a ek sefer kondu!
Beşiktaş-Pendikspor maçı nedeniyle Marmaray'a ek sefer kondu!
Emekli maaşına ara zam kaç lira olacak? SGK uzmanı Özgür Kaya rakam verdi
Emekli maaşına ara zam kaç lira olacak? SGK uzmanı Özgür Kaya rakam verdi
Milli atlet Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı!
Milli atlet Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı!