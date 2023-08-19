Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırma kararını uzatan ABD'yi kınadı.Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD’nin 2020 Eylül ayında GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibarıyla bir yıllığına uzatmış olmasını kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
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