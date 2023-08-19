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Adıyaman'da ticari araç ve pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da ticari araç ve pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç ve pikapın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kahta-Diyarbakır kara yolu 23. kilometrede, E.Ç. idaresindeki 55 AEC 170 plakalı hafif ticari araç ile T.Ş'nin kullandığı 72 AL 055 plakalı pikap çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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