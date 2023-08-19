BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Alanya'da yaşayan Rus'u site yöneticisinin darbettiği iddiası

Alanya'da yaşayan Rus'u site yöneticisinin darbettiği iddiası

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 1 yıldır sitede kendisine ait dairede yaşayan Rus Pavel İvanov, site yöneticisi tarafından darbedildiği iddiası ile jandarmaya şikayette bulundu.

Abone ol

Demirtaş Mahallesi'nde 1 yıldır bir sitede kendisine ait dairede yaşayan Rus Pavel İvanov, site yöneticisi S.S. tarafından darbedildiği iddiası ile jandarmaya şikayette bulundu. Gözaltına alınan site yöneticisi, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kat maliki Pavel Ivanov, yaptığı açıklamada site yöneticisinin barda ruhsatı olmadığı halde içki sattığını, bunu da sosyal medyada paylaştığı için dayak yediğini iddia ederek, "Önce bana kafa atıp yere düşürdü. Sonra yerde üzerime çıkarak yumruklamaya başladı ve kafamı yere çarptı. Boğazımı sıktı ve o sırada 'foto foto' diye söylediğini duydum" dedi.

Dayak yedikten sonra sersem halde ağzı burnu kanlar içinde sendeleyerek ayağa kalktığını ve havuz başına doğru yürüdüğünü belirten İvanov, "Site sakinleri beni bu halde görünce hemen sağlık görevlilerini ve jandarmayı haberdar etmişler. Ambulans ile hastaneye kaldırılıp tedavi edildim" şeklinde konuştu.

Site yöneticisinden şikayetçi olduğunu ve o günden sonra baş ve boyun bölgesinde ağrılar olduğunu ifade eden Ivanov, "Yutkunmak ve konuşmakta bazen zorluk çekiyorum. Hayatımdan endişe ediyorum. Alanya'yı çok seviyorum, ancak benim için artık hayat çok daha zor. Bana yardım eden komşularıma da yaptıkları her şey için teşekkür ederim. Böyle iyi dostlarım olduğu için çok mutluyum. Sizin yardımınız olmadan yabancı bir ülkede ne yapacağımı bilemezdim" dedi.

Daha önceden sitede oturan ve site yöneticisinin baskıları sonucu ayrıldığını iddia eden Dinara Gabdullina da sitede başından geçenleri anlattı. Gabdullina, "Geçen sene bu siteden daire satın aldığımdan beri site yöneticisi ile sorunlar yaşadım. Yönetici bize muhasebe hakkında bilgiler vermiyordu. Kendisi bir kez babası ile birlikte üzerime yürüdüler. Bu yüzden burayı terk ettim, başka bir yerde yaşamaya başladım. Sürekli agresif davranıyordu site sakinlerine ve ben o sitede kendimi güvende hissetmiyordum" dedi.

Dayak yiyen komşularına destek veren sitenin diğer sakinleri de açıklaması sırasında İvanov'un yanında yer aldılar.

ÖNCEKİ HABERLER
Önce aracı hasara uğradı sonra dolandırıldı! 'Tamirciyiz' dediler aracı alıp kayboldular
Önce aracı hasara uğradı sonra dolandırıldı! 'Tamirciyiz' dediler aracı alıp kayboldular
Üç gün sürecek yelken yarışları başladı!
Üç gün sürecek yelken yarışları başladı!
Paletli Yüzme Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda, Türkiye rekoru!
Paletli Yüzme Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda, Türkiye rekoru!
Birbirlerine özenip hentbola başladılar, milli takıma çağırıldılar!
Birbirlerine özenip hentbola başladılar, milli takıma çağırıldılar!
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final yarışları Balıkesir'de başladı
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final yarışları Balıkesir'de başladı
Düğün konvoyu küçük çocuğun faciası oldu! Yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Düğün konvoyu küçük çocuğun faciası oldu! Yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Burkina Faso, ECOWAS'a karşı Nijer'i savunacak!
Burkina Faso, ECOWAS'a karşı Nijer'i savunacak!
BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü'nden Kıbrıs'taki yol gerilimine ilişkin açıklama: Güvenlik güçlerinizi derhal bölgeden çekin
BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü'nden Kıbrıs'taki yol gerilimine ilişkin açıklama: Güvenlik güçlerinizi derhal bölgeden çekin
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Kayseri'de sürüyor!
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Kayseri'de sürüyor!
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda üçüncülük İsveç'in!
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda üçüncülük İsveç'in!
Antalya Manavgat'ta yüzmek için baraja giren İngiliz turist boğldu!
Antalya Manavgat'ta yüzmek için baraja giren İngiliz turist boğldu!
CHP kulislerinde yeni iddia! Özgür Özel adaylığını ne zaman duyuracak?
CHP kulislerinde yeni iddia! Özgür Özel adaylığını ne zaman duyuracak?