Alanya'da yaşayan Rus'u site yöneticisinin darbettiği iddiası

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 1 yıldır sitede kendisine ait dairede yaşayan Rus Pavel İvanov, site yöneticisi tarafından darbedildiği iddiası ile jandarmaya şikayette bulundu.

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Demirtaş Mahallesi'nde 1 yıldır bir sitede kendisine ait dairede yaşayan Rus Pavel İvanov, site yöneticisi S.S. tarafından darbedildiği iddiası ile jandarmaya şikayette bulundu. Gözaltına alınan site yöneticisi, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kat maliki Pavel Ivanov, yaptığı açıklamada site yöneticisinin barda ruhsatı olmadığı halde içki sattığını, bunu da sosyal medyada paylaştığı için dayak yediğini iddia ederek, "Önce bana kafa atıp yere düşürdü. Sonra yerde üzerime çıkarak yumruklamaya başladı ve kafamı yere çarptı. Boğazımı sıktı ve o sırada 'foto foto' diye söylediğini duydum" dedi.

Dayak yedikten sonra sersem halde ağzı burnu kanlar içinde sendeleyerek ayağa kalktığını ve havuz başına doğru yürüdüğünü belirten İvanov, "Site sakinleri beni bu halde görünce hemen sağlık görevlilerini ve jandarmayı haberdar etmişler. Ambulans ile hastaneye kaldırılıp tedavi edildim" şeklinde konuştu.

Site yöneticisinden şikayetçi olduğunu ve o günden sonra baş ve boyun bölgesinde ağrılar olduğunu ifade eden Ivanov, "Yutkunmak ve konuşmakta bazen zorluk çekiyorum. Hayatımdan endişe ediyorum. Alanya'yı çok seviyorum, ancak benim için artık hayat çok daha zor. Bana yardım eden komşularıma da yaptıkları her şey için teşekkür ederim. Böyle iyi dostlarım olduğu için çok mutluyum. Sizin yardımınız olmadan yabancı bir ülkede ne yapacağımı bilemezdim" dedi.

Daha önceden sitede oturan ve site yöneticisinin baskıları sonucu ayrıldığını iddia eden Dinara Gabdullina da sitede başından geçenleri anlattı. Gabdullina, "Geçen sene bu siteden daire satın aldığımdan beri site yöneticisi ile sorunlar yaşadım. Yönetici bize muhasebe hakkında bilgiler vermiyordu. Kendisi bir kez babası ile birlikte üzerime yürüdüler. Bu yüzden burayı terk ettim, başka bir yerde yaşamaya başladım. Sürekli agresif davranıyordu site sakinlerine ve ben o sitede kendimi güvende hissetmiyordum" dedi.

Dayak yiyen komşularına destek veren sitenin diğer sakinleri de açıklaması sırasında İvanov'un yanında yer aldılar.