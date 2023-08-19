BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü'nden Kıbrıs'taki yol gerilimine ilişkin açıklama: Güvenlik güçlerinizi derhal bölgeden çekin

KKTC'de Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne yol yapma girişimini BM askerlerinin engelleme girişimleriyle başlayan gerilim büyüyor. BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, BM barış gücü askerlerine saldırıyı kınadığını söyleyerek, "Güvenlik güçlerinizi derhal bölgeden çekin" dedi.

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KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne kolay ulaşım sağlamak üzere başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle bölgede tansiyon yükseldi.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askerleri, bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu. Bölgede gerilim artarken, BM ve KKTC yönetimi birbirini suçladı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Kuzey Kıbrıs güvenlik güçleri ile BM barış gücü askerleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, barış gücü askerlerine yönelik 'saldırıyı kabul edilemez olarak kınadığını' ve bunun 'uluslararası hukuka göre ciddi suç teşkil edebileceğini' kaydetti.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 'Kıbrıslı Türk güvenlik personeli' tarafından BM barış gücü askerlerinin 'yaralanmasıyla' sonuçlanan olayları 'kınadığı' belirtildi.

Açıklamada, barış gücü askerlerinin 'yetkileri uyarınca bölgedeki izinsiz inşaat faaliyetlerini engelledikleri' kaydedildi.

"Hukuki kapsamda ciddi suç teşkil edebilir"

Açıklamanın devamında Guterres'in "BM barış gücü askerlerinin güvenliğine yönelik tehditlerin ve BM mülküne verilen zararın kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuk kapsamında ciddi suç teşkil edebileceğini vurguladığı" ifade edildi.

Guterres'in, Kuzey Kıbrıs tarafına barış gücü askerlerinin yetkilerine 'saygı göstermesi' ve personel ve teçhizatını 'derhal' tarafsız bölgeden çekmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Rum Kesimi'nin tutumu sonrası karşı karşıya gelindi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Kıbrıs'taki yol gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıç, "Rum Kesimi'ni destekler yaklaşımlar görüyoruz. Kıbrıs adasındaki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor. AB açısından baktığımızda tarihi süreci hepimiz biliyoruz. Rum kesiminin AB'ye üye olması da hataydı. AB'nin dış politikayla ilgili birliktelik yaklaşımı birtakım olumsuzların yaşanmasına neden oluyor. Rum kesimi bu dayanışmayı suistimal ediyor. Soydaşlarımızın hak ve hukukunu koruyoruz. KKTC vatandaşlarının temel ihtiyaçları var. Suyun ulaşımı, sağlık hizmetlerinin ulaşımın engellenmesi söz konusu. Bu askeri değil, insani bir proje, Rumlar aksini diyor. BM'ye bunun bildirimi yapılmıştı. Rum kesiminin tutumu sonrası karşı karşıya gelindi. Bu asla askeri bir proje değil. Bu yol. Soydaşlarımın adadaki haklarını korumak konusunda kararlıyız" dedi.

Ertuğruloğlu: “Biz kararlılığımızdan geri adım atacak değiliz. Bu yol projesini yapacağız”

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da KKTC medyasına yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan gerilimden Birleşmiş Millet Barış Gücü’nü sorumlu tuttu. Son derece insancıl bir maksatla gündeme getirilen, hiçbir art niyet içermeyen bir projenin BM yetkilileri tarafından yanlış yansıtıldığını ifade eden Bakan Ertuğruloğlu, “Bizim bütün derdimiz Pile’de yaşayan insanlarımızın, Rum’un, İngiliz Üs Komutanlığı’nın ve BM’nin insafına terk edilmiş görüntüsünü, gerçeğini artık ortadan kaldırmak. Tansiyonu artırmaya yönelik bir BM hamlesi, Rum tarafını tatmin etmeye yönelik bir senaryo oynanmaktadır” diye konuştu. Pile’deki Türk insanının KKTC’ye giriş çıkışını kolaylaştırmak için bir yol projesi hazırladıklarını aktaran Ertuğruloğlu, “İngiliz’in toprağına girmemek kaydıyla BM’ye göre ara bölge, bize göre kendi toprağımız saydığımız topraklardan bir yol hazırladık” dedi. Eski var olan bir yolun asfaltlanacağını belirten Ertuğruloğlu, BM’ye projenin herhangi bir askeri maksadı ve toprak çalmaya yönelik bir hamle olmadığını, Pile’de yaşayan yalnızlaştırılmış, Rum’un insafına terk edilmiş hisseden Kıbrıs Türk insanının hayatını ve ihtiyaçlarını, KKTC’ye ulaşımlarını kolaylaştırmaya yönelik bir proje olduğunu defalarca söylediklerini vurguladı.