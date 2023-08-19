BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  EKONOMİ

Rekabet Kurulu'ndan flaş karar: 5 firma hakkında soruşturma açıldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rekabet Kurulu'ndan flaş karar: 5 firma hakkında soruşturma açıldı!

Rekabet Kurulu, yumurta viyolü (kartonu) üretimi alanında faaliyet gösteren Dentaş Kağıt,, Güneş Viol, Güres Tavukçuluk, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Özay Karton hakkında rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Abone ol

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu alanda faaliyet gösteren teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar alma" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Buna göre, Dentaş Kağıt Ağaç Mamulleri ve Gıda Mad. San. ve Tic. AŞ, Güneş Kalıplı Basma Kutu Ambalaj San. ve Tic. AŞ, Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Tic. AŞ, Keskinoğlu San. Tic. AŞ ve Özay Karton Ambalaj Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu
Foto Galeri Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da yavru ayıların arabayla yarışı görenleri güldürdü!
Kastamonu'da yavru ayıların arabayla yarışı görenleri güldürdü!
Konya'da kamp yapan Fransız turistlere saldıran şahıslar tutuklandı!
Konya'da kamp yapan Fransız turistlere saldıran şahıslar tutuklandı!
Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı! Hastanedeki odasından para fışkırdı
Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı! Hastanedeki odasından para fışkırdı
Tekstil ve ham maddeleri ihracatının 3'te 1'i Avrupa'ya yapılıyor!
Tekstil ve ham maddeleri ihracatının 3'te 1'i Avrupa'ya yapılıyor!
Batman'da keçiye çarpmamak için kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 8 yaralı
Batman'da keçiye çarpmamak için kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 8 yaralı
Milli satranççılar 2023 FIDE Grand Swiss’e davet edildi
Milli satranççılar 2023 FIDE Grand Swiss’e davet edildi
Osmaniye'de depremzedeler için köy evlerinin yapımı sürüyor!
Osmaniye'de depremzedeler için köy evlerinin yapımı sürüyor!
Farklı ülkelerde yakalanan 23 firari Türkiye'ye iade edildi!
Farklı ülkelerde yakalanan 23 firari Türkiye'ye iade edildi!
Trakya’da bu yaz 126 hektar ormanlık alan yandı!
Trakya’da bu yaz 126 hektar ormanlık alan yandı!
Bakan Mehmet Özhaseki: İstanbul'da 600 bin konutun çok hızlı bir şekilde dönüşmesi gerekiyor
Bakan Mehmet Özhaseki: İstanbul'da 600 bin konutun çok hızlı bir şekilde dönüşmesi gerekiyor
MSB duyurdu! Sınırlarda 25 kişi yakalandı
MSB duyurdu! Sınırlarda 25 kişi yakalandı
Niğde’de bu yıl 650 bin ton elma rekoltesi bekleniyor!
Niğde’de bu yıl 650 bin ton elma rekoltesi bekleniyor!