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Batman'da keçiye çarpmamak için kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 8 yaralı

Batman'da keçiye çarpmamak için kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 8 yaralı

Batman Kozluk'ta yola çıkan keçiye çarpmamak için manevra yapınca hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampolden yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Batman-Kozluk karayolu üzeri Samanyolu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan bir keçinin aniden yola fırlaması sonucunda seyir halindeki otomobil sürücüsü keçiye çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybedince, kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

Kazada, taklalar atan otomobildeki 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 8 yaşındaki B.K. sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 8 kişi hastanelere kaldırıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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