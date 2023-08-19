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İzmir'de acı kaza! Şarampole yuvarlanan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de acı kaza! Şarampole yuvarlanan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir Tire'de kontrolden çıkan bir araç şarampole uçtu. Meydana gelen kazada araç içindeki iki kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Yeğenli Mahallesi’nde meydana geldi. Ödemiş istikametinden Tire yönüne gitmekte olan Fatih Erol idaresindeki 35 HAC 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Savrulan araç, yemiş ağacına çarparak durabildi. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Fatih Erol ve arkadaşı Niyazi Özsoy’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler bulundukları yerden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, aracın bagajındaki 2 keçi de ekiplerce bulundukları yerden sağ olarak çıkarıldı. İki arkadaşın Ödemiş Hayvan Pazarı’na gittikleri ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri ileri sürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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