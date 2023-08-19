Husumetli oldukları ailenin evini silahla bastı: 1 ölü 6 yaralı

Adana’da husumetli oldukları aileden 7 kişiyi silahla vurarak 1 kişiyi öldüren 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin öldürdükleri kişiyi temmuz ayında da kaçırıp darbettikleri öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Gökhan G. (27), kuzeni M.G. (16) ile arkadaşı Ruhat K. (25), husumetli olduğu Mustafa Ataman’ın (20) ve ailesinin yaşadığı eve geldi.

Şüpheliler, çıkan tartışmada iki ayrı tabancayla Mustafa ile annesi Perihan (63), ablaları Sabriye (30), Zeynep (21), ağabeyi Orhan Ataman (42), Sümeyye Ataman (24) ve arkadaşı Cabbar Taş’ı (27) vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Ataman’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı.

Şüphelilerden Gökhan G. ile M.G.’nin amcası E.G.’nin Mustafa Ataman’ın ablası H.G. ile evli olduğu, şiddetli geçimsizlik yaşayınca ayrı yaşamaya başladıkları, iki aile arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Husumetin devam etmesi üzerine E.G.’nin yeğenlerinin aileyi sürekli tehdit ettiği, temmuz ayında da Mustafa Ataman’ı kaçırıp darbettikleri öğrenildi. Ataman’ın şikayetini geri çekmemesi üzerine telefonda yeniden tartıştıkları ve cinayetin işlendiği belirtildi.

Cinayet Bürosu polisi, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularında birbirlerini suçladığı öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.