BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL

Husumetli oldukları ailenin evini silahla bastı: 1 ölü 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Husumetli oldukları ailenin evini silahla bastı: 1 ölü 6 yaralı

Adana’da husumetli oldukları aileden 7 kişiyi silahla vurarak 1 kişiyi öldüren 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin öldürdükleri kişiyi temmuz ayında da kaçırıp darbettikleri öğrenildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Gökhan G. (27), kuzeni M.G. (16) ile arkadaşı Ruhat K. (25), husumetli olduğu Mustafa Ataman’ın (20) ve ailesinin yaşadığı eve geldi.

Şüpheliler, çıkan tartışmada iki ayrı tabancayla Mustafa ile annesi Perihan (63), ablaları Sabriye (30), Zeynep (21), ağabeyi Orhan Ataman (42), Sümeyye Ataman (24) ve arkadaşı Cabbar Taş’ı (27) vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Ataman’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı.

Şüphelilerden Gökhan G. ile M.G.’nin amcası E.G.’nin Mustafa Ataman’ın ablası H.G. ile evli olduğu, şiddetli geçimsizlik yaşayınca ayrı yaşamaya başladıkları, iki aile arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Husumetin devam etmesi üzerine E.G.’nin yeğenlerinin aileyi sürekli tehdit ettiği, temmuz ayında da Mustafa Ataman’ı kaçırıp darbettikleri öğrenildi. Ataman’ın şikayetini geri çekmemesi üzerine telefonda yeniden tartıştıkları ve cinayetin işlendiği belirtildi.

Cinayet Bürosu polisi, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularında birbirlerini suçladığı öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta günlük 50 bin metreküp atık su arıtılacak!
Kars'ta günlük 50 bin metreküp atık su arıtılacak!
Dedenin girdiği rüya tersine çıktı: Bin 200 kilometre yol gitti zarar etti
Dedenin girdiği rüya tersine çıktı: Bin 200 kilometre yol gitti zarar etti
Milli okçular, Paris'ten madalyasız dönüyor!
Milli okçular, Paris'ten madalyasız dönüyor!
Zeynep Bastık, YBY Woods'ta konser verdi
Zeynep Bastık, YBY Woods'ta konser verdi
Müteahhitlik sektörü yurt dışında 482 milyar dolarlık iş üstlendi!
Müteahhitlik sektörü yurt dışında 482 milyar dolarlık iş üstlendi!
UEFA'dan Maribor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara soruşturma
UEFA'dan Maribor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara soruşturma
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 41 kilo skunk ele geçirildi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 41 kilo skunk ele geçirildi
Afyonkarahisar'da şarampole düşen araç hurdaya döndü!
Afyonkarahisar'da şarampole düşen araç hurdaya döndü!
Kanada'da durum kritik! Kuzeybatı Toprakları ve British Columbia eyaletleri yanıyor!
Kanada'da durum kritik! Kuzeybatı Toprakları ve British Columbia eyaletleri yanıyor!
KLÜ'de Kamu Diplomasisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi verilecek!
KLÜ'de Kamu Diplomasisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi verilecek!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya talimat verdi: Orkinosları yakalayın
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya talimat verdi: Orkinosları yakalayın
Adana'da cinnet vahşeti! Eşini ve oğlunu bıçakla öldürüp intihar etmeye çalıştı
Adana'da cinnet vahşeti! Eşini ve oğlunu bıçakla öldürüp intihar etmeye çalıştı