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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 41 kilo skunk ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 41 kilo skunk ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 41 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarında Yamaçtepe Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu tırda uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 41 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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