Serinlemek için aracının içinde yaptıkları trafiği tehlikeye attı!

Bursa'da seyir halindeki aracında sıcaklardan bunalan bir kişi yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı. Ayağını camdan dışarı attı trafiği de tehlikeye attı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi seyir halindeki otomobil sürücüsü sol ayağını camdan dışarı çıkarıp yolculuk yaptı.

Direksiyon başındaki sürücü ne kendini ne de başkalarına düşünürken, adeta kazaya davetiye çıkardı.

O anları trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu kameraya alınca durumu fark eden kişi hemen kendini topladı.