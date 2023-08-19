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Serinlemek için aracının içinde yaptıkları trafiği tehlikeye attı!

Serinlemek için aracının içinde yaptıkları trafiği tehlikeye attı!

Bursa'da seyir halindeki aracında sıcaklardan bunalan bir kişi yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı. Ayağını camdan dışarı attı trafiği de tehlikeye attı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi seyir halindeki otomobil sürücüsü sol ayağını camdan dışarı çıkarıp yolculuk yaptı.

Direksiyon başındaki sürücü ne kendini ne de başkalarına düşünürken, adeta kazaya davetiye çıkardı.

O anları trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu kameraya alınca durumu fark eden kişi hemen kendini topladı.

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