Sakarya'da denize girmek yasaklandı

SAKARYA'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.Abone ol
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'a yeni sıcak hava dalgası uyarısı! Meteoroloji profesörü Orhan Şen tarih verdi