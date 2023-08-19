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Sakarya'da denize girmek yasaklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

SAKARYA'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.

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