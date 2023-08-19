BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Devrilen traktörün altında can verdi! Cesedi gece bulundu

Devrilen traktörün altında can verdi! Cesedi gece bulundu

Bursa İznik'te tarladan dönerken hakimiyetini kaybeden traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, akşam saatlerinde İznik ilçesine bağlı Hisardere mahallesine 1 kilometre yakınındaki tarlada meydana geldi. Halil Tetik’in kontrolünü kaybettiği traktör devrildi.

Tarlasından evine geç saatlere rağmen dönmeyen Halil tetik evdekilerin merakı üzerine tarlaya giden kayınbiraderi, eniştesinin traktörünün altında kaldığını kazayı görmesi üzerine ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Halil Tetik, cenaze aracına kaldırıldı.

Olay yeri incelemesinin ardından Tetik’in cenazesi İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kafa Kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü! 3 çocuk 5 kişi yaralandı
Kafa Kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü! 3 çocuk 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da büyük panik! Kuduz hastası hastaneden kaçtı olanlar oldu
Şanlıurfa'da büyük panik! Kuduz hastası hastaneden kaçtı olanlar oldu
Cübbeli Ahmet ile Ümit Özdağ'ın zengin-fakir kavgası cennete girmen söz konusu da değildir
Cübbeli Ahmet ile Ümit Özdağ'ın zengin-fakir kavgası cennete girmen söz konusu da değildir
Cemal Enginyurt'un 'tabanın anası ağladı' sözüne Sezgin Tanrıkulu'ndan 'yüzde sıfırla vekil olup CHP'yi eleştiremezsin' cevabı
Cemal Enginyurt'un 'tabanın anası ağladı' sözüne Sezgin Tanrıkulu'ndan 'yüzde sıfırla vekil olup CHP'yi eleştiremezsin' cevabı
Abant'ta beton bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü
Abant'ta beton bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü
Bundesliga'da sezona galibiyetle başladı Harry Kane ilk golünü attı
Bundesliga'da sezona galibiyetle başladı Harry Kane ilk golünü attı
ABD GKRY'ye silah ambargosunu kaldırdı, KKTC tepki gösterdi
ABD GKRY'ye silah ambargosunu kaldırdı, KKTC tepki gösterdi
'Çin Avustralya'daki tatbikatları uydularla izledi' iddiası
'Çin Avustralya'daki tatbikatları uydularla izledi' iddiası
Zonguldak'ta fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi: 13 yaralı
Zonguldak'ta fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi: 13 yaralı
Kayserispor deplasmanda İstanbulspor'la berabere kaldı
Kayserispor deplasmanda İstanbulspor'la berabere kaldı
Ali Babacan: Seçmenimizi CHP'ye oy vermeye ikna edemedik
Ali Babacan: Seçmenimizi CHP'ye oy vermeye ikna edemedik
Al Hilal taraftarından Neymar formalarına yoğun ilgi!
Al Hilal taraftarından Neymar formalarına yoğun ilgi!