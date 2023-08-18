Kayserispor deplasmanda İstanbulspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor deplasmanda İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbulspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmada Kayserispor'un golünü 77. dakikada Thiam atarken İstanbulspor'un golünü de 81. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından her iki takım da puanlarını ikiye yükseltti.

Gelecek İstanbulspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kayserispor ise evinde Samsunspor'la karşılaşacak.

İstanbulspor: 1 - Mondihome Kayserispor: 1



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Özgür Ertem

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Coly, Vefa Temel, Ndao (Dk. 84 Mendy), Loshaj, Rroca (Dk. 83 Muammer Sarıkaya), Ethemi, İbrahim Yılmaz, Kenio (Dk. 83 Emir Kaan Gültekin)

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Kolovetsios, Arif Kocaman, Attamah, Kemen (Dk. 90+2 Ramazan Civelek), Ackah, Cardoso (Dk. 69 Mane), Karimi (Dk. 86 Baran Ali Gezek), Thiam, Gökhan Sazdağı

Goller: Dk. 77 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 81 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 75 Coly (İstanbulspor)