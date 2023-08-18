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Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu

Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu

Galatasaray, 24 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu İngiliz ekiplerinden Aston Villa'ya kiraladığını açıkladı.

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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun 5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya kiralandığını açıkladı.

Yapılan anlaşmada oyuncunun 1.375 milyon Euro şartlı bonusu da yer alıyor. Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon Euro.

Ayrıca Zaniolo'nun bonservisinin alınması halinde de 15.5 milyon Euro şartlara bağlı bonuslar bulunuyor.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

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