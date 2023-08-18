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Sezen Aksu, Merdan Yanardağ’ı icraya verdi

Sezen Aksu, Merdan Yanardağ’ı icraya verdi

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, cezaevinde bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı icraya verdi.

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2010 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumuna destek veren ünlü sanatçı Sezen Aksu, kendisi hakkında 'yetmez ama evetçi' diyen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a 8 Kasım 2021 tarihinde 100 bin TL tazminat talebiyle dava açtı.

2022’nin Aralık ayında mahkeme Yanardağ’ın 30 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

İCRAYA VERDİ

30 bin TL talep eden Aksu, PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezaevinde bulunnan Yanardağ’ı icraya verdi.

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