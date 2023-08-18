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Hakim Ziyech'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

Hakim Ziyech'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Hakim Ziyech'in bu akşam 22.30’da Atatürk Havalimanı’nda olması bekleniyor.

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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim yeni bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak üzere.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Hakim Ziyech, bu akşam 22.30’da Atatürk Havalimanı’nda olacak.

Oyuncunun İstanbul'a geldikten sonra kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 

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