Bu buğdayın faydaları saymakla bitmiyor!

Protein, amino asit, mineral, karoten miktarı ve besin değeri açısından son derece zengin olan ıza buğdayı, Bolu'da vatandaşların gözdesi oldu. Genetiğiyle oynanmamış ıza buğdayı, hasadın ardından damakları tatlandıracak.

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Bolu'da "buğdayın atası" olarak bilinen ve protein, amino asit, mineral, karoten miktarı ve besin değeri açısından son derece zengin bir ürün olan, ayrıca ekmeklik buğdaya göre daha fazla çinko, demir, bakır, selenyum ve protein içeren ıza buğdayında hasat heyecanı yaşanıyor.

17 sözleşmeli üretici hasat heyecanı yaşıyor

Bolu Belediyesi tarafından 650 dönüm tarlaya ektirilen ıza buğdayının hasat dönemi geldi. 15 dönümü belediye kooperatifi bünyesinde, 635 dönümü de belediyenin 17 sözleşmeli üreticisine ait olan 650 dönüm tarlada ekili ıza buğdayı, biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Tohumlar Bolu çiftçisi ile paylaşılıyor

Hasadı yapılan ıza buğdayının bir kısmını Bolu Belediyesi tarafından tohum olarak Bolu çiftçisi ile paylaşılacak. Kalan diğer kısmı ise taş değirmende öğütüldükten sonra un, bulgur, ekşi mayalı ekmek, kurabiye ve helva olarak Köroğlu Kooperatifi satış ofislerinden uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturulacak.