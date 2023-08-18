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Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip işadamlarını aradı! "Yurt dışında operasyon yapıyoruz, para lazım!"

Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip işadamlarını aradı! "Yurt dışında operasyon yapıyoruz, para lazım!"

Yapay zekayla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan Fatih Emre H., MİT tarafından yakalandı. Mahkeme tarafından tutuklanan Fatih Emre H.'nin aradığı işadamlarını "Yurt dışında operasyon yapıyoruz, bu nedenle para lazım, sen halledersin" diyerek dolandırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Fatih Emre H.'nin geçmişten de dolandırıcılık sabıkası varmış.

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MİT, dolandırıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını aradığını ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı’nın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan Fatih Emre H., MİT’in çalışmalarıyla yakalandı ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Günlük kiralık daire vurgunu

Fatih Emre H'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı. Fatih Emre H'nin emniyetteki sorgusunda, son iki yıl içerisinde internet üzerinden kendi adına kiraladığı günlük kiralık daireleri ilana koyduğu, ilana başvuran kişileri kapora alıyor görünerek dolandırdığı, bu yolla yaklaşık 600 bin lira haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı.

İşadamlarını böyle kandırmaya çalışmış

Bilgisayar yazılımları kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden zanlının, telefonla aradığı bazı sanayici ve iş insanlarını, "Yurt dışında operasyon yapıyoruz, bu nedenle para lazım, sen halledersin" gibi ifadeler kullanarak kandırmaya çalıştığı ancak bu kişilerden herhangi bir para almadığını söylediği ve başarılı bir eylemin gerçekleştirilemediği öğrenildi.

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