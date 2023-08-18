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Karabük'te yaşandı! 15 yaşındaki Ekrem'in akıllara durgunluk veren ölümü

Karabük'te yaşandı! 15 yaşındaki Ekrem'in akıllara durgunluk veren ölümü

KARABÜK'te evde vantilatör tamir ederken elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

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Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde ailesiyle yaşayan Ekrem Metin Erol (15), arızalı olan vantilatörü tamir etmeye çalıştı. Bu sırada Erol, elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden ailesi, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.

Erol'un cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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