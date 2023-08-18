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Mersin'de 19 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti!

Mersin'de 19 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti!

Mersin'de 10 gün önce çalışmaya başlayan 19 yaşındaki Afşinli genç, mesai sonrasında serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Ördek Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 19 yaşındaki İ.A., ağabeyinin çalıştığı Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 10 gün önce işbaşı yaptı.

Dün akşam saatlerinde mesaisini tamamlayan İ.A., Mersin’in Aydıncık ilçesindeki kamplarının yanında arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi.

Genç, bir süre sonra dalgalar arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine İ.A.'yı aramak için çalışma başlatıldı. Gece boyu süren arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Sabah tekrar başlayan aramalarda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar İ.A.'nın cansız bedenine denize girdiği noktadan 50 metre uzakta ulaştı.

Gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. İ.A.'nın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Afşin'e getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

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