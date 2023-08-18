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Chelsea, Romeo Lavia’yı 7 yıllığına kadrosuna kattı

Chelsea, Romeo Lavia’yı 7 yıllığına kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 19 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Romeo Lavia’yı 7 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

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Chelsea, Romeo Lavia ile 7 yıllık sözleşme imzaladı. Manchester City altyapısından yetişen 19 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 2021-2022 sezonunda Manchester City'nin U23 takımında 20 kez forma giymiş, sezon sonu da Southampton’a transfer olmuştu.

Romeo Lavia için Chelsea’nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge’de imza töreni düzenlenirken, oyuncunun 45 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lavia, Chelsea'ye transferinden dolayı onur duyduğunu ve forma giymek için sabırsızlandığını ifade etti.

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