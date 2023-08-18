Lübnan'da "eş cinsellik" karşıtı gösteri düzenlendi!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "eş cinsellik" ve "cinsiyet değişimi" karşıtı gösteri yapıldı.

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Beyrut'un Tarik el-Cedid bölgesinde cuma namazının ardından yüzlerce kişi düzenledikleri gösteride "eş cinsellik" karşıtı sloganlar attı. Lübnan'ın önde gelen Sünni din adamlarından Şeyh Muhummed Ebu Kata burada açıklama yaptı.

Ülkedeki bazı tarafların "eş cinselliğe" verilen hapis cezası yasasını ortadan kaldırma girişiminde bulunduğunu belirten Ebu Kata, bu girişimin toplum, din ve gelecek nesiller için büyük bir tehlike arz ettiğini söyledi.

Lübnan hükümetine çağrıda bulunan Ebu Kata, "Lübnan hükümeti, eş cinselliğe karşı net bir tavır almalı ve eş cinselliğe Lübnan'da hayır demeli." ifadelerini kullandı.

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, dün ahlaki değerlere aykırı olan "eş cinsel ilişkiler" için verilen cezanın 1 yıldan, 3 yıla çıkarılması için yasa tasarısını imzaladığını belirtmişti.

Ülkede mevcut ceza yasasına göre, toplumun ahlaki değerlerine aykırı ilişkilere 1 yıl hapis cezası veriliyor.