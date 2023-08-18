BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da duvara çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti!

Ankara'da duvara çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti!

Ankara’nın Mamak ilçesinde freni boşalan nakliyat kamyonetinin binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Abone ol

Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1778 Sokak'taki yokuşta 06 AN 8569 plakalı Haydar Şentürk (63) idaresindeki eşya yüklü kamyonetin freni boşaldı. Sokağın başındaki yokuştan aşağıya doğru ilerleyen kamyonetin sürücüsü, iddialara göre aracın hakimiyetini kaybetti ve iki sokağın kesiştiği noktadaki Hira Apartmanı'nın giriş katına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle binanın giriş katında bulunan dairenin duvarının bir kısmı yıkılırken, sürücü araçta sıkıştı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Şentürk'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te yaşandı! 15 yaşındaki Ekrem'in akıllara durgunluk veren ölümü
Karabük'te yaşandı! 15 yaşındaki Ekrem'in akıllara durgunluk veren ölümü
Eskişehir'de uyuşturucu üreticilerine jandarma baskını! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Eskişehir'de uyuşturucu üreticilerine jandarma baskını! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Ermeniler, Karabağ'da askeri teçhizat taşımak için ambulansları kullanıyor!
Ermeniler, Karabağ'da askeri teçhizat taşımak için ambulansları kullanıyor!
Lübnan'da "eş cinsellik" karşıtı gösteri düzenlendi!
Lübnan'da "eş cinsellik" karşıtı gösteri düzenlendi!
Mersin'de 19 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti!
Mersin'de 19 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti!
Chelsea, Romeo Lavia’yı 7 yıllığına kadrosuna kattı
Chelsea, Romeo Lavia’yı 7 yıllığına kadrosuna kattı
Japon savaş uçakları havalandı! Pasifik Okyanusu'nda Rus uçakları görüldü!
Japon savaş uçakları havalandı! Pasifik Okyanusu'nda Rus uçakları görüldü!
Uşak'ta acı kaza! Yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü
Uşak'ta acı kaza! Yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü
Uluslararası Satranç Federasyonu, trans kadınların yarışmasını yasakladı!
Uluslararası Satranç Federasyonu, trans kadınların yarışmasını yasakladı!
Elektrik tüketiminde yeni rekor! En yüksek tüketim saati kaçta?
Elektrik tüketiminde yeni rekor! En yüksek tüketim saati kaçta?
RAMS Başakşehir'den açıklama geldi: Yollarımız ayrılmıştır
RAMS Başakşehir'den açıklama geldi: Yollarımız ayrılmıştır
16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda, Türkiye 2. oldu
16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda, Türkiye 2. oldu