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Antalya'da İngiliz turist ırmakta boğuldu!

Antalya'da İngiliz turist ırmakta boğuldu!

Antalya Manavgat’ta yüzmek için ırmağa giren İngiliz turist, çevredekilerin gözü önünde can verdi. Turistin cansız bedeni, dalgıçlar tarafından suya girdiği iskelenin altında bulundu.

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Tatil için ailesiyle birlikte Manavgat’a gelen ve düzenlenen tura katılan Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Noor Wali (43), Oymapınar Mahallesi Uğraşlar mevkiinde ırmak kenarında bulunan bir restoran önündeki iskeleden Manavgat Irmağı’na girdi.

Saniyeler sonra suda çırpınmaya başlayan Wali, kısa süre içinde gözden kayboldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekibinin yaptığı kontrolde, ırmakta görüş mesafesinin olmaması nedeniyle dalgıç talebinde bulunuldu. Side Sualtı Arama Kurtarma ekibi dalgıçları İngiliz turistin cenazesini suya girdiği noktada bulurken, Wali'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

İngiliz turistin cansız bedeni, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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