Şanlıurfa'da iş makinasının altında kalan kadın feci şekilde can verdi!

Şanlıurfa Birecik'te yol yapımı sırasında iş makinasının altında kalan kadın hayatını kaybetti.Abone ol
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Kayalar Caddesi Mimar Sinan Sokak'ta yaşandı. A.Ç.’nin kullandığı iş makinesi, yol yapım çalışması sırasında geri manevra yaparken Sakine Altuntaş'ın (54) üzerinden geçti.
Ağır yaralanan kadını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, yaptıkları kontrolde Sakine Altuntaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sakine Altuntaş’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. İş makinesi operatörü A.Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.