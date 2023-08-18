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Van'da cinayet zanlısı 57 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı!

Van'da cinayet zanlısı 57 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı!

Van'ın Erciş ilçesinde Sezai Sülhü'yü öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı 57 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı.

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Erciş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beyazıt Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta işlenen cinayetin ardından firari zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Saha araştırması yapan ve bölgedeki kamera kayıtlarını toplayan ekipler, 57 saatlik görüntü kaydını inceledikten sonra şüpheli E.S'nin eşkalini belirledi.

Zanlının taksiyle Aşağı Çökek Mahallesi'nden çıkarak ilçe merkezindeki bir adrese geçeceğini belirleyen ekipler, E.S'yi operasyonla gözaltına aldı.

Üst aramasında 2 parça halinde 35,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen ve birçok suçtan kaydı bulunan E.S. tutuklandı.

Bu arada, cinayet, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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