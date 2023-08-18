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FETÖ hükümlüsü meslekten ihraç komiser yardımcısı yakalandı

FETÖ hükümlüsü meslekten ihraç komiser yardımcısı yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt'te yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında verilen hapis cezası kesinleşen eski komiser yardımcısının saklandığı adresi tespit etti.

FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Talas ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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